'The Wire'-stjerne chokerer: - Blev misbrugt af lærer som 12-årig

James Ransone har gemt på en mørk hemmelighed, mens han har kunnet opleves på skærmen i store film og tv-serier som 'The Wire', 'Bosch' og 'Sinister'.

Den nu 41-årige skuespiller fortæller i et længere opslag på Instagram, at han blev seksuelt misbrugt af en lærer, da han var 12 år gammel.

På det sociale medie har han delt et billede af en e-mail, han har sendt til den lærer, der ifølge ham misbrugte ham.

'Du husker mig måske ikke. Mit navn er James Ransone, men du kendte mig som PJ,' starter han mailen til den navngivne lærer, inden han beskriver, hvad der skete.

James Ransone har haft flere større roller, siden han medvirkede i 'The Wire'. Her ses han i 2015. Foto: Rich Fury/Ritzau Scanpix

Skuespilleren fortæller, at læreren fra februar til juni 1992 underviste ham privat i matematik.

'Mens du underviste mig, misbrugte du mig seksuelt. Jeg var 12 år gammel dengang. Det var meningen, at du skulle hjælpe mig, men du udnyttede i stedet den situation, at det var i et voldeligt hjem, der manglede en stærk forælder, der kunne have stoppet mig fra at blive misbrugt,' skriver han videre.

James Ransone skammede sig længe over det seksuelle misbrug, der endte med at gøre ham afhængig af alkohol og heroin, ligesom han havde svært ved at være i forhold - og de forhold, han var i, var ofte voldelige, beskriver han i opslaget.

I dag er han dog kommet ud på den anden side, og han er selv blevet far, skriver han om årsagen til, at han nu står frem små 20 år senere.

Sidste udvej

James Ransone ville helst have klaret det uden om offentligheden, skriver han i opslaget. Derfor meldte han ham sidste år til politiet, der ikke gik videre med sagen, og 6. marts i år sendte ham så læreren den omtalte e-mail.

Han hørte dog intet tilbage. Læreren underviser stadig og arbejder derfor stadig med børn i den alder, som James Ransone var, da han angiveligt blev misbrugt, og derfor så skuespilleren ingen anden udvej end at stille sig frem offentligt.

'Hvis nogen kender en forælder, der har et barn på den skole, så synes jeg, at de som minimum bør være klar over min oplevelse med (lærerens navn, red), da jeg havde samme alder som deres børn.'

Rejste ikke tiltale

Anklagemyndigheden i Baltimore bekræfter over for the Baltimore Sun, at der sidste år var en anmeldelse af den pågældende lærer, men at man ikke har valgt at gå videre med sagen.

- Det er svært - selv når man tror på offeret - at bevise det ud over enhver tvivl, siger anklager Scott Shellenberger til mediet.

En talsmanden for skolen i Baltimore bekræfter, at læreren fortsat er ansat på skolen, som han har været en del af siden 1992. Han ville dog ikke kommentere på, hvorvidt han var suspenderet eller hjemsendt i øjeblikket.

Talsmanden kunne dog fortælle, at skolens rektor 17. maj har forsikret forældrene om, at man har har handlet 'hurtigt og passende', efter beskyldningerne kom frem.

Det er ikke lykkedes mediet at få kontakt til læreren via telefon eller en række besøg til forskellige adresser, hvor han kunne opholde sig.