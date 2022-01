Thierry Mugler er død

'Vi er knuste over at meddele, at Manfred Thierry Mugler søndag er død'. Sådan står der i et opslag på den franske modedesigners Facebook-profil.

Thierry Mugler blev 73 år.

Ifølge designerens agent, Jean-Baptiste Rougeot, døde Mugler af naturlige årsager.

Mugler har arbejdet sammen med stjerner som Beyoncé, Lady Gaga og Kim Kardashian.

Thierry Mugler blev født i Strasbourg og flyttede som 20-årig til Paris, hvor han hurtigt fik foden indenfor hos store modehuse.

I 1992 lancerede Mugler sin første parfume "Angel" i samarbejde med kosmetikvirksomheden Clairns. Senere overtog han også Cairns' del af succesvirksomheden.

Parfumen "Angel" har blandt andet konkurreret med den ikoniske Chanel no. 5 om at være den bedst sælgende.

I begyndelsen af 2000'erne trak Thierry Mugler sig mere og mere fra modeindustrien, men han blev ved med at arbejde for berømtheder og klæde dem på.

I de senere år kom designeren ud for en række ulykker, der blandt andet betød, at han måtte have ansigtskirurgi.