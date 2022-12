Tidligere ambassadør: Sender dansk julehilsen

For første gang siden krigens begyndelse har Ukraines præsident forladt hjemlandet

Selvom USA's tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, har travlt med toppolitik i hjemlandet, har han ikke glemt lille Danmark.

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, forleden landede i USA for at mødes med præsident Joe Biden var det eksambassadøren Rufus Gifford, der tog imod ham i lufthavnen.

Men over julen er der skruet ned for politikken og op for hyggen, fortæller han til Ekstra Bladet.

For julen blev fejret hjemme med ægtemanden Stephen DeVincent, deres to hunde Svend og Argos, og iført julesokker, sweater og en 'hygge'-t-shirt - et noget andet outfit end ved modtagelsen foran Zelenskyjs privatfly.

'Jeg synes, mit julemorgen-outfit sidder lige i skabet. Og det er den perfekte mulighed for at ønske alle vores danske venner en glædelig jul', skriver Rufus Gifford i et opslag på Instagram, der skifter fra engelsk til dansk halvvejs.

Gløgg og æbleskiver

Og til Ekstra Bladet fortæller den tidligere ambassadør, at han stadig holder de danske juletraditioner i hævd.

'Julen i Danmark var nogle af de mest magiske øjeblikke i vores liv. Selvom vi ikke danser rundt om juletræet, drikker vi stadig masser af gløgg, spiser masser af æbleskiver og skåler altid for Danmark og alt det, I har givet os gennem årene', skriver han om julefejringen med ægtemanden i en besked til Ekstra Bladet.

Han afslører desuden, at parret vender tilbage til Danmark næste år.

'Vi kan ikke vente med at være tilbage i 2023', afslutter Rufus Gifford.

Rufus Gifford er i dag protokol-chef i Det Hvide Hus, hvorfor det er ham, der tager imod udenlandske topledere som den første, ligesom han i hverdagen står i den diplomatiske frontlinje i et forsøg på at styrke USA's relation til andre nationer.

Før sin tjans i Danmark var Gifford kampagneleder for Barrack Obamas præsidentkampagne i 2012, ligesom han også har været inde over finanserne under Joe Bidens valgkamp i 2020.

Herudover har han udgivet en række bøger, herunder en kogebog med hyldest til dansk mad og kultur.

Tidligere i karrieren var han dog i en noget andet branche og var blandt andet med til at producere 'Garfield: The Movie' fra 2004. Han blev gift med ægtemanden i 2015.

