Tidligere amerikansk barnestjerne: Helt vild ansigts-tatovering

Det føles som mange år siden, at lille søde Aaron Carter, bror til Backstreet Boys-sangeren Nick Carter, som 10-årig udsendte sit første album i 1997.

Siden er meget vand løbet i gennem åen, og sangeren Carter har gennem årene både været stofmisbruger, alkoholiker, er blevet dømt for spritkørsel og har været snuppet for besiddelse af stoffer, ligesom han har haft store problemer i kærlighedslivet, hvor han de senere år har haft et konstant turbulent forhold til sit barns mor, Melanie Martin.

I 2012 var Aaron udsat for en stor sorg, da hans ene søster, Leslie Carter, døde.

Dødelig overdosis

Politiet konkluderede efterfølgende at søsteren, der også var sanger, døde bare 25 år gammel af en overdosis og dødelig cocktail af diverse piller mod bl.a. angst - heriblandt Xanax/Alprazolan - samt medikanter indtaget mod bipolar lidelse og skizofreni.

Det er således hende, nu 34-årige Aaron Carter hylder, ved at have fået tatoveret en stor blå sommerfugl i panden for at mindes hende.

'Livet er sådan en værdifuld læring, hvis man tillader det at være det. Med det sagt - dette er min krop og denne tatovering er for at mindes bortgangen af min søster Leslie Barbara Carter', skriver Aaron Carter blandt andet.

'Hver gang jeg ser en sommerfugl, minder det mig om hende. Hun elskede blå - det var hendes favoritfarve. Hun havde de smukkeste isblå øjne i verden', skriver han andetsteds.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Herhjemme er det ulovligt at blive tatoveret i ansigtet, men i USA er der tilsyneladende ikke rigtigt nogen problemer med den slags.

Ligner en bedøvet

Derfor skilter Aaron Carter da også med sit nyt kropsværk på sin instagramprofil, hvor man bl.a. kan se ham ligge i tatovørstolen under sit møde med nålen.

Det er svært at konkludere med sikkerhed, men bedømt på den tidligere barnestjernes øjne i videoen, er han muligvis påvirket af et eller andet - eksempelvis bedøvende piller - under seancen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aaron Carter slog i gennem som 10-årig, efter at hans storebror Nick Carter allerede var blevet en verdensstjerne med Backstreet Boys. Aaron kunne ikke rigtig håndtere berømmelsen, og har i de senere år haft mange nedture som voksen. Foto: Ricky John Molloy/POLFOTO

Han ligger således helt roligt med dovne øjne og lader sig tatovere på et sted, der helt sikkert gør ret så ondt at få blæk ind under huden.

Søsteren introducerede

Ironisk nok er søsteren Leslie, som Aaron Carter var meget tæt med, fordi de var stort set jævnaldrende, blandt årsagerne til, hvorfor han startede med at tage stoffer i en relativt sen alder.

Han har således fortalt, hvordan hun introducerede ham for stoffer, da han var 16 år, men at han ikke selv rørte ved den slags, før han var omkring 23 år gammel.

Det var lige efter, at han havde deltaget i den amerikanske udgave af 'Vild med dans' - 'Dancing With the Stars'.