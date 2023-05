Tidligere barnestjerne chokerer: - Folk blev krænket seksuelt foran mig

Mara Wilson fra blandt andet 'Mrs. Doubtfire' blev spurgt til tungekys, og hvem hun fandt mest sexet. 'Jeg tror ikke, man kan være en barnestjerne, uden at der er en form for varig skade', siger hun i dag

Husker du Robin Williams i glansrollen som den nyskilte familiefader Daniel, der klæder sig ud som barnepigen 'Mrs. Doubtfire' for at kunne være nær sine børn hver dag?

Så husker du med garanti også Mara Wilson.

Hun spillede den lille bedårende datter Natalie i hit-familiekomedien fra 1993, ligesom hun i øvrigt også var barnestjerne i 'Miraklet på Manhattan' året efter samt i 'Matilda' i 1996.

Filmen regnes i dag for at være en regulær klassiker. Som hans ekskone i filmen ses Sally Field, mens parrets tre børn spilles af Matthews Larwrence, Lisa Jacub og Mara Wilson. Foto: Ritzau Scanpix

I dag er Wilson en voksen kvinde på 35 år.

Hun har netop lavet et stort interview med The Guardian, og det er ikke småting, Mara Wilson retrospektivt fortæller om dengang, hun pludselig blev en stor stjerne på rekordtid.

- Der skete helt sikkert nogle sketchy, tvivlsomme ting til tider, siger Mara Wilson i dag og fortsætter:

- Jeg tror ikke, man kan være en barnestjerne, uden at der er en form for varig skade, lyder det.

Mara Wilson gik på 'filmpension' allerede i år 2000. Hun har haft sporadiske serieroller i nyere tid, men har ellers primært ernæret sig som skuespiller på de skrå brædder. Hun er også forfatter. Foto: Faye Sadou&Ritzau Scanpix

Hun uddyber:

- Voksne, som fortalte beskidte vittigheder eller seksuelt chikanerede folk foran mig. Folk, der gjorde ting som at spørge mig, om det var okay, hvis jeg arbejdede over, i stedet for at spørge mine forældre. Men jeg følte mig aldrig utryg, siger skuespillerinden.

Hun fortæller, at hendes forældre troede, hun ville være på sikker grund, hvis hun kun arbejdede på børnefilm, men hun 'var stadig seksualiseret', bedyrer hun.

- Der var folk, som sendte mig upassende breve og postede ting om mig på nettet. Jeg begik den fejl at google mig selv, da jeg var 12 og så ting, jeg ikke skulle se, siger hun og fortæller, at billeder af hende senere var på pornosider, hvor hendes hoved grafisk var sat oven på andre pigers kroppe.

Mara Wilson med sin nu afdøde filmfar, Robin Williams. Foto: Ritzau Scanpix

I interviewet kommer det frem, at journalister - da hun var blot syv år - kunne finde på at spørge hende, om hun vidste, hvad et tungekys var, eller hvilken skuespiller hun fandt mest sexet.

- Folk er ikke klar over, hvor meget det tynger dig konstant at tale med pressen som barn, siger hun.

Læs hele det lange interview her.

