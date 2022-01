Tidligere barnestjerne: Skal giftes for fjerde gang

Fra én yderlighed til en anden.

I sidste uge oplevede 39-årige Jody Sweetin en stor sorg, da hendes nære skuespillerkollega Bob Saget pludselig døde.

I går var der anderledes store smil på læben.

Her kunne Jody Sweetin således annoncere på sin instagramprofil, at hun skal giftes med sin kæreste, Mescal Wasilewski, efter at han havde været nede på knæ. De har været sammen siden 2018.

Fjerde ægteskab

Når de engang giver hinanden deres ja, bliver han Jody Sweetins fjerde ægtemand. Hun har tidligere været gift med Shaun Holguin fra 2002 til 2006, Cody Herpin fra 2007 til 2010 og Morty Cole fra 2012 til 2016.

'Jeg elsker dig, Mescal, for altid. Du er min person. Jeg kan ikke vente med at se det liv, der ligger foran os. Skål for os og vores livseventyr. Sammen. Jeg tror, at jeg virkelig kommer til at kunne lide at fylde 40,' skriver hun på sin Instagram - ledsaget af et citat fra den amerikanske poet Maya Angelou.

Sidstnævnte er en reference til Jody Sweetins fødselsdag i morgen, onsdag, hvor hun fylder rundt.

Nyheden om forlovelsen kommer, kun kort tid efter at Bob Saget på tragisk vis afgik ved døden. Han spillede Danny Tanner - Jody Sweetins rolle Stephanie Tanners far i 'Hænderne fulde' eller 'Full House', som den hed i hjemlandet, fra 1987 til 1995.

I fredags var hun samlet med det øvrige cast, heriblandt John Stamos og tvillingerne Mary-Kate og Ashley Olsen, til Sagets begravelse, så de kunne få sagt et sidste farvel.

Hele holdet fra 'Full House', der kørte fra 1987 til 1995. Jody Sweetin sidder forrest i midten. Foto: Bob D'Amico

15 års stofmisbrug

Jody Sweetin har i de senere år fået styr på sit liv, men sådan har det bestemt ikke altid været. Hun var blot fem år, da hun slog igennem som barnestjerne, men berømmelsen tærede.

Som 14-årig - kort efter at 'Hænderne fulde'-serien var stoppet - begyndte den unge skuespiller at udvikle et alvorligt alkoholproblem, der senere udviklede sig til et decideret stofmisbrug.

Hendes misbrug af kokain, ecstasy og alkohol varede i 15 år, hvilket hun har fortalt ærligt og åbent om i sin selvbiografi, 'unSweetined', fra 2009.

Hun er efterfølgende kommet ud på den anden side og bruger nu en stor del af sin tid på at holde foredrag om, hvordan man slipper ud af misbrug.

