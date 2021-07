Tidligere pornostjerne skal skilles fra svensk kok

Den tidligere pornostjerne Mia Khalifa og hendes mand, Robert Sandberg, kaster nu håndklædet i ringen efter blot et års ægteskab.

Parret blev gift sidste år, men udsatte bryllupsfesten på grund af coronapandemien.

Men nu bliver festen altså slet ikke til noget.

Det skriver mediet The Sun, efter den tidligere pornostjerne selv har delt nyheden på Instagram.

'Vi kan med god samvittighed sige, at vi har gjort vores bedste for at få vores ægteskab til at fungere', skriver Mia Khalifa i sit opslag.

'Men efter et år med parterapi og ihærdig indsats, så går vi nu hver til sit, vel vidende at vi begge har fået en ven for livet, og at vi virkelig prøvede'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Parret nåede at være gift i et år. Privatfoto.

De to mødte hinanden for første gang i København tilbage i 2018, hvor Robert Sandberg arbejdede som kok på Restauranten Kong Hans Kælder.

Sandberg havde skrevet til Khalifa på Instagram, som så senere valgte at flyve til den danske hovedstad for at mødes med kokken.

Og allerede ét år efter i 2019 blev parret forlovet.

'Det har været lang tid undervejs, men vi er glade for, at vi tog vores tid og gav det alt, hvad vi havde. Så vi med rette kan sige, at vi gjorde vores absolut bedste', slutter Mia Khalifa af i sit opslag.

Ægteskabet med Robert Sandberg var Mia Khalifas andet ægteskab.