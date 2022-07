Tidligere supermodel indrømmer: Jeg er på røven

Marie Helvin fortæller, at hun kæmper økonomisk, og at hun nu overvejer at søge nye veje jobmæssigt

Marie Helvin er kendt som en af 70'erne og 80'ernes helt store supermodeller, og hun har igennem årene mænget sig med de rige, berømte og kongelige, men i dag ser hendes liv ganske anderledes og mindre glamourøst ud.

Ifølge den tidligere model er hun nemlig nu på røven økonomisk, og hun overvejer derfor at få et job som kassemedarbejder i et supermarked.

Det fortæller hun i et interview i podcasten Third Act.

- Jeg er helt selvhjulpen, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for under pandemien, har jeg brugt det meste af min opsparing, og nu tænker jeg seriøst på, om jeg skal tage hjem', lyder det fra Helvin, der er vokset op på Hawaii, men i dag bor i London.

- Der (Hawaii, red.) er meget mindre stigmatisering i forhold til alder og at få et job. Du kan få et job hos Whole Foods (supermarkedkæde, red.) i dine 80'ere i USA. Jeg vil sige det sådan, at jeg ikke ville søge et job hos Whole Foods. Men hjemme i Hawaii, hvis jeg var nødt til det, så ville jeg arbejde der, siger hun videre.

Marie Helvin var en populær model i sine yngre dage. Foto: Hulton Deutsch/Getty Images

Fik penge efter skilsmisse

Tilbage i 1985 blev hun skilt fra den kendte fotograf David Bailey, som hun havde dannet par med i flere år, og i den forbindelse fik Helvin 100.000 pund med sig som konsekvens af det forlig, de indgik.

Siden er hun dog ikke blevet gift igen, og det kan hun mærke, fortæller hun.

- Det ville være rart at få noget hjælp, i takt med at jeg bliver ældre. Og at man kan dele det at blive ældre med nogen, siger hun videre.

Marie Helvin var især kendt tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor hun blandt andet optrådte i britiske Vogue og poserede på en lang række nøgenbilleder, som blev taget af Bailey. Billederne blev siden udgivet i Trouble and Strife.