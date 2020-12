Tidspunkt afsløret på opfølger til 'Game of Thrones'

HBO Max afslører nu, hvornår millioner af fans kan se opfølgeren til tv-serien Game of Thrones, der har fået titlen 'The House of The Dragon'

Nu er der godt nyt til millioner af fans af tv-serien Game of Thrones i hele verden. HBO Max har nemlig i en promoverings-video for deres kommende titler bekræftet, at opfølgeren til Game of Thrones med titlen 'Game of Thrones: The House of the Dragon' får premiere i år 2022.

I virkeligheden er der tale om en såkaldt 'forløber' til den populære serie, fordi handlingen foregår flere århundreder før begivenhederne i Game of Thrones.

'The House of the Dragon', der løst er baseret på George R. R. Martins roman 'Fire & Blood', vil fokusere på familien Targaryen.

Skuespilleren Paddy Considine er allerede blevet bekræftet til rollen som Kong Viserys 1.

Det skriver flere medier heriblandt Metro.

Promoverings plakaten til 'The House of the Dragon'. Foto: HBO.

Det er i øvrigt allerede afsløret, at optagelserne til 'The House of the Dragon' starter til næste år.

Tidligere i denne måned er det også blevet afsløret, at Matt Smith skal spille rollen som prins Daemon Targaryen, der er lillebror til Kong Viserys. Han bliver beskrevet som en frygtløs kriger, der har ægte blod fra dragen. Olivia Cook er også blevet bekræftet til rollen som Alicent Hightower, der er datter af Otto Hightower, der fungerer som 'The Hand of the King'.