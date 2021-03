'Tiger King': Hyrer ny advokat

For et år siden var serien 'Tiger King' på alles læber, og nu er der nyt i den famøse Joe Exotic-sag.

Det skriver TMZ.

Tiger-kongen har hyret advokaten John M. Phillips, som har base i Florida, i håbet om at få en ny retsag efter et fejlslået forsøg på at blive benådet af tidligere præsident Trump.

Joe Exotic var dengang meget utilfreds med, at han ikke fik en benådning og skrev på sin Instagram-profil om Donald Trump:

'Hold da op, hvor var vi allesammen dumme, da vi troede, at han faktisk stod for retfærdighed? Men alle hans korrupte venner kom i første række.'

Joe Exotic tilsviner Trump

I øjeblikket sidder Joe Exotic fængslet for dyremishandling og for sit forsøg på at hyre en lejemorder til at slå rivalen Carole Baskin ihjel.

Hardcore 'Tiger King'-fans kan måske genkende Joe Exotics nye advokat – han har nemlig også repræsenteret Don Lewis’ familie, altså familien til Carole Baskins mand, som forsvandt under mystiske omstændigheder for over 20 år siden.

I serien 'Tiger King' kunne seerne følge med i Joe Exotics vilde liv som tiger-zoo ejer i en zoo fuld af sex, stoffer og våben, hans forsøg på at blive guvernør og hans uvenskab med rivalen Carole Baskin.

Ansat stak arm ind for at fodre tiger: Så gik det helt galt