'Tiger king'-stjerne død

Den 53-årige tidligere dyrepasser blev fundet død på et værelse i New York i fredags. Det skriver flere medier blandt andet usmagazine og New York Daily News.

Ifølge NYPD er der ikke fundet frem til en dødsårsag endnu, men der blev ikke fundet noget mistænkeligt i værelset, da en ven opdagede Cowie.

Cowie medvirkede i en del afsnit i Netflix serien 'Tiger King', hvor han var en af mange dyrepassere i Joe Exotics tiger-univers.

Kontroversielt liv

Den nu afdøde amerikaner levede et kontroversielt liv med flere lovovertrædelser.

I maj måned blev han blandt andet anholdt for at køre i bil påvirket af alkohol. Han mødte dog aldrig op til retssagen, og der blev derfor udsendt en efterlysning. Der var dog ikke nogen, der nåede at finde ham før han døde.

Cowie blev set som den ledende dyrepasser i den legendariske zoo i en længere årrække, og vidnede imod sin tidligere chef, Joe Exotic. Efter Joe Exotic blev dømt for at hyre nogen til et mord og 17 andre forbrydelser, fortsatte Cowie med at arbejde i den eksotiske dyrepark.

Se traileren til 'Tiger King' her: