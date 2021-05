'Tiger King'-stjerne i nyt klammeri med FBI

Selvom hovedpersonen fra den dramatiske dokumentarserie 'Tiger King' på Netflix, Joe Exotic, sidder bag lås og slå, har politiet ikke opgivet at holde øje med hans tigre.

Tigerparken, der var seriens omdrejningspunkt, og som nu ejes af Joe Exotics rival Jeff Lowe, fik således torsdag morgen amerikansk tid besøg af FBI.

Det fortæller Lowe til det amerikanske medie TMZ.

Bevæbnet med en dommerkendelse har de ifølge den excentriske zooejer fjernet flere af hans dyr, som ifølge kendelsen skulle være beskyttet af loven til beskyttelse af truede dyr.

På videomateriale, som Lowe har delt med TMZ, ser man, hvordan en af hans liligre (krydsning mellem en hanløve og en huntiger, red.) fjernes fra parken - et dyr, som ifølge zooejeren ikke er omfattet af lovgivningen.

Til mediet forklarer Lowe, at han og hans kone nu vil rejse væk, fordi de føler sig forfulgt.

- 'Tiger King' har fået USDA (det amerikanske landbrugsministerium, red.) til at se helt inkompetente ud, som om de har en vendetta mod alle, der var med i serien, siger han.

Jeff Lowe overtog på dramatisk vis Joe Exotics tigerpark. Foto: Netflix

Ulovlig aflivning

Det er da heller ikke første gang, Jeff Lowe er på kant med myndighederne.

I januar havnede han således i FBI’s søgelys, fordi han ifølge politi-bureauet havde foretaget en ulovlig aflivning af en tigerunge.

Joe Exotic afsoner i øjeblikket en dom på 22 års fængsel for at have planlagt et lejemord på sin rival, Carole Baskin. Hvor de andre karakterer fra Netflix-successen befinder sig nu, kan du læse om her.