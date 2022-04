'Tiger King'-stjerne skal skilles

Nedturen fortsætter for hovedpersonen fra den dramatiske dokumentarserie 'Tiger King' på Netflix, Joe Exotic, som skal være bag lås og slå i 20 år for at have planlagt et lejemord på sin rival, Carole Baskin.

Nu skal 59-årige Joe Exotic også skilles fra ægtemanden Dillon Passage, som han har været gift med i fire år.

Det skriver TMZ på baggrund af skilsmissedokumenter, som mediet har fået indsigt i, og her lader det til, at der ikke er nogen vej tilbage for det kommende ekspar.

Ifølge det juridiske dokument, som Joe Exotic har udfyldt torsdag, er ægteskabet nemlig 'ugenopretteligt ødelagt'.

Joe og Dillon fandt sammen i december 2017, kun to måneder efter Joes tidligere mand, Travis Maldonado, døde efter at have skudt sig selv ved et uheld. Foto: Madness Production Stills

Ingen vej tilbage

Der har hersket iskold luft mellem Joe og Dillon i omkring et år, efter Dillon i marts sidste år ringede til Joe i fængslet for at fortælle ham, at han gerne ville ud af forholdet.

Dermed var skilsmissen allerede på tale dengang, men ingen af parterne tog det endelige skridt. Før nu.

Det ser dog ikke ud til, at bruddet vil tage hårdt på Dillon, der allerede sidste år offentliggjorde, at han har fundet sammen med en ny.

'Gå nu væk'

I skilsmissedokumenterne forlanger Joe et økonomisk bidrag i form af et engangsbeløb fra sin kommende eksmand, ligesom han ønsker en navneændring fra Joseph Allen Maldonado-Passage tilbage til sit tidligere navn Joseph Allen Maldonado.

Skilsmissen kan kun gå for langsomt ifølge Netflix-stjernen, der har delt skilsmissepapirerne på sin Twitter-profil.

'Dilon, vær nu bare sød at skrive under, og gå væk,' skriver Joe.

I en pressemeddelelse fra advokatfirmaet, der håndterer hans skilsmissesag, gør Joe det samtidig klart, at han ønsker, at 'de begge kan komme videre med deres liv og blive skilt hurtigt og i mindelighed'.