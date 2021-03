Tigerkongen skal skilles

To måneder efter at Joe Exotics mand, Travis Maldonado, ved et uheld skød sig selv i hovedet og afgik ved døden, blev Joe Exotic gift med en ny mand, 25-årige Dillon.

Nu skal de skilles.

Dillon Passage har selv bekræftet nyheden på Instagram, hvor han skriver

'Ja, vi vil skilles. Det var ikke en nem beslutning at tage, men både Joe og jeg forstår, at det her ikke er en fair situation for nogen af os. Det er noget ingen af os havde forventet, men vi tager det dag for dag.'

Til TMZ bekræfter Joe Exotics advokat, Fernando Hernandez, også skilsmissen, og har fortalt, at tigerkongen er oprevet efter, at han i fængslet modtog et opkald fra Dillon Passage, der meddelte, at han ville skilles.

Dillon Passage var kun i starten af 20'erne da han blev gift med 54-årige Joe Exotic. Foto: Madness Productions Stills

Joe Exotic har siddet i fængsel siden sommeren 2018, og det har tæret på forholdet mellem ham og ægtemanden Dillon Passage, og noget kan tyde på, at det er den fejlslåede benådning fra tidligere præsident Trump, der har fået bægret til at flyde over, og det betyder nu skilsmisse.

I hvert fald skrev Dillon Passage tidligere på måneden på Instagram:

'Præsidentbenådningen, vi ventede på, kom aldrig, og vores håb gik i stykker. Jeg fortsætter med at støtte Joe, og jeg vil være der for ham. Jeg er også nødt til at sørge for, at jeg har et sundt krop og sind.'