Tiggede om rolle i 'Fast & Furious'-film

Den berømte skuespiller Helen Mirren, som blandt andet er kendt fra filmen 'The Queen', hvor hun vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle, bønfaldt om at blive en del af 'Fast & Furious'-filmene

Da folk for første gang hørte, at Helen Mirren ville blive en del af de famøse 'Fast & Furious'-film, havde de færreste nok regnet med, at den anerkendte verdensstjerne faktisk selv havde tigget om rollen.

Med hendes vanvittige CV indenfor filmbranchen, ville man formode, at filmfolk ville stå i kø, for at få hende med på det store lærred.

Ikke desto mindre var det ikke tilfældet med hendes rolle i franchise-filmene fra 'Fast & Furious', hvor hun første gang medvirkede i filmen 'The fate of the Furious'. Her spiller hun Magdalene Shaw, som er mor til Jason Stathams actionfyldte karakter Deckard Shaw.

Efter flere år indrømmer hun dog nu overfor The Hollywood Reporter, at hun var så opsat på at få en rolle i filmene, at hun tiggede om at blive en del af de spændingsfyldte bilfilm.

Hvis man havde en forståelse af, at Vin Diesel havde svært ved at få Helen Mirren med i 'Fast & Furious filmene, så kan man godt tro om. Foto: CAP/CAN/Capital Pictures.

- Jeg spurgte ikke om en rolle - Jeg tiggede! Jeg var til et arrangement, og Vin Diesel var også tilstede, og jeg blev derfor introduceret til ham. Jeg var skamløs og sagde: Oh gud, hvor vil jeg gerne være med i en af jeres film! Please lad mig få lov. Efterfølgende svarede Vin Diesel med sin smukke dybe stemme: Jeg vil se, hvad jeg kan gøre. Og så sørgede han for en rolle til mig, siger Helen Mirren til The Hollywood Reporter.

Helen Mirren fik derfor efter hendes bønfaldelse en mindre rolle i filmene, og har siden sin første 'Fast &' Furiuos' film, været en del af castet i filmene 'Hobbs & Shaw' og den nyeste 'F9' fra 2021.

Helen Mirren har derfor været meget tilfreds med sin rolle i filmene.

- Vin diesel fandt denne fantastiske lille rolle til mig, som var perfekt. Og i min forfængelighed, så elsker jeg bare at køre bil, og jeg ville derfor virkelig gerne selv ud og køre i en hurtig bil.