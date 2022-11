TikTok reddede min karriere

I 2014 var sangerinden Meghan Trainor her, der og alle vegne, da hun slog igennem med hittet 'All About That Bass'.

Siden har hun haft svært ved at leve op til succesen, og i et interview med The Daily Telegraph fortæller hun, hvordan en Grammy kun forværrede nedturen, ligesom hun hylder det sociale medie TikTok for at redde hendes karriere.

- Da jeg fik min Grammy, troede jeg, at alle døre ville åbne sig. Men det føltes, som om at alle døre lukkede sig. Jeg følte, at alt blev dobbelt så svært, hvis ikke sværere end det, siger hun og fortsætter:

- Det føltes, som om jeg gled ned, ned og længere ned. TikTok hev mig ud af det mørke sted, og nu taler folk om et comeback.

I år gik hendes single 'Made You Look' nemlig viralt på det sociale medie, som en del af en gimmick, hvor folk skal danse til den.

Den 27-årige amerikaner gør sig i dag som dommer i 'Australian Idol', der til næste år gør comeback på sendefladen efter mere end et årtis pause.