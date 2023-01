TikTok-stjerne død

Randy Gonzalez, der er den ene halvdel af den populære TikTok-duo Enkyboys, er død af kræft.

Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet af familien.

Randy Gonzalez døde onsdag morgen på hospice efter sin kamp mod tyktarmskræft. Undervejs opdaterede han flittigt sine følgere om forløvet. ​​

TikTok-stjernen, der kunne prale med 15 millioner følgere på TikTok, delte nyheden om sin kræft tilbage i april og fortalte sine fans, at han blev diagnosticeret omkring seks måneder forinden, og fik to til tre år at leve i. Han sagde dengang, at kemoterapi kunne forlænge hans liv med yderligere 5 år.

Den virale stjerne oprettede en GoFundMe-side, hvor man indsamler penge fra private, for at hjælpe med at betale for hans behandlinger - han hævdede, at han var blevet afvist på et kræftcenter ved University of Texas - og sagde, at de ikke godtog hans forsikring.

Han og sønnen Brice brugte deres sociale platform til at udbrede kendskabet til og sætte fokus på tyktarmskræft. de var særligt populære for deres far-og-søn-dynamik.

Se en af deres seneste videoer her.