TikTok-stjernes far dræber hendes stalker

En 15-årig TikTok-stjernes plageånd brød ind i hendes hus og havde et haglgevær med sig. Hendes far kom hende dog hurtigt til undsætning, hvilket kostede stalkeren livet

Sidste sommer brød en stalker ind i en 15-årig tiktokkers hjem. Med sig havde han et haglgevær.

Den amerikanske TikTok-stjerne Ava Majurys far var heldigvis også til stede. Han fandt således hurtigt sit eget våben frem og skød og dræbte stalkeren, Eric Justin.

Det skriver The New York Times.

Ava Majury har en succesfuld TikTok-profil med 1,2 millioner følgere. Hun startede sin TikTok-karriere, da pandemien var på sit højeste, og hendes videoer er primært af hende selv, der mimer og danser til lyden af diverse sange.

Allerede i det tidlige 2020 lagde Ava mærke til, at en fan med profilnavnet EricJustin111 desperat prøvede at få hendes opmærksomhed ved at kommentere hendes videoer.

Hun svarede ham dengang, ligesom hun svarede sine andre fans, men det udviklede sig til, at han også begyndte at skrive til hende på Instagram og Snapchat.

Bad om intime billeder

Det lykkedes på et tidspunkt Eric Justin at få Ava til at sende et par billeder af sig selv mod en betaling på 300 dollars.

Herefter begyndte han at spørge efter mere intime billeder, hvilket Ava afviste og dernæst blokerede ham på alle medier.

Desværre var det ikke nok til at stoppe den besatte Eric, der i stedet begyndte at kontakte Avas familie og venner, som han betalte for at give ham information om Ava.

Det var via den metode, at det lykkedes ham at få hendes adresse, hvor han dukkede op 10. juli 2021.

Tidligt om morgenen blæste den 18-årige Eric Justin hoveddøren op ved Avas og hendes families hjem i Naples, Florida.

Hendes far, Rob Majury, er tidligere politibetjent, og det lykkedes ham at skræmme Eric væk, men mens de ventede på, at politiet skulle komme, vendte Eric tilbage.

Faderen Rob skød og dræbte herefter Eric.

Ava Majury fortæller til The New York Times, at hun stadig er aktiv på sociale medier, men er langt mere varsom efter episoden.

Mediet har desuden talt med Eric Justins forældre, som samarbejder med politiet. I den forbindelse har Justins far udtalt:

- Han var en god dreng. Jeg ved ikke, hvad der gik galt for ham. Han tog en meget dum beslutning.

Sagen bliver stadig efterforsket af politiet.