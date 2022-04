Til alles forbavselse: Nu er de gift

Natten efter Grammy Awards valgte parret Kourtney Kardashian og Travis Barker at forsegle kærligheden og sige ja til hinanden - til alles forbavselse

Det er ikke noget, der er så romantisk, som et hemmeligt bryllup - I Las Vegas. Midt om natten.

Selvom det kan lyde som noget, der er taget ud af en Hollywood-film om forbudt kærlighed, er det ikke desto mindre sådan, kendisparret Kourtney Kardashian og Travis Barker valgte at lade sig vie natten efter Grammy Awards.

Det har flere medier heriblandt TMZ kunne berette, dog uden at bringe detaljer eller oplysninger om kilder.

Men nu står kapelejer Marty Frierson, der var til stede ved brylluppet, frem og bekræfter, at brylluppet fandt sted, og at parret svævede ind og ud af kapellet på en lyserød sky.

Det skriver People.

Totalt forelskede

Ifølge kapelejeren var parret så smaskhamrende forelskede, at de dårligt kunne holde fingrene fra hinanden under ceremonien.

- Der var en del af det der - krammeri og kysseri. De stoppede dårligt for at trække vejret. De virkede bare totalt forelskede, fortæller Marty Frierson, der samtidig oplyser, at ceremonien kun blev overværet af fire mennesker i alt.

Præcis hvem de var, kan han dog ikke gøre os klogere på.

- De havde alle iPhones og tog billeder og videoer fra alle vinkler. Jeg ved ikke, om de var venner til parret, eller om de var deres SoMe-ansatte. Men de filmede fra det øjeblik, de kom ind, til de alle gik ud: Løfterne, kyssene, kast med brudebuketten, dansen. Normalt tager jeg billeder til kapellet, men det ville de gerne stå for selv, siger han.

Helt spontant

Parret havde ringet til kapellet i Las Vegas 'One Love Wedding Chapel' omkring midnat og spurgt, om der var åbent for vielse. Til hvilket svaret lød 'ja'.

Herefter havde parret kørt hen til kapellet og aftalt nærmere med ejeren om den private ceremoni. Parret skulle efter sigende have stillet det krav, at der skulle være en Elvis Presley-impersonator, og til deres held var det noget, kapelejeren kunne skaffe.

Ceremonien startede omkring 01:45, og kapelejer Marty Frierson fortæller, at ceremonien ikke varede ret længe, men at parret var glade.

- De hyggede sig, og de blev gift. 'Elvis' viede dem. De viste en masse kærlighed og havde det sjovt, fortæller kapelejeren.