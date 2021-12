Til grin på nettet

Den tidligere fodboldstjerne, David Beckham, har leveret julegrin i en hulens masse hjem, efter han lagde familiens julebillede på de sociale medier.

David Beckham, der er gift med Victoria Beckham, har fire børn, hvoraf den ældste, Brooklyn Beckham, efterhånden er blevet 22 år. Og det giver udfordringer for farmand, som det kan ses herunder:

David Beckham måler selv 180 centimeter, men børnene skyder i vejret i et sådant tempo, at far David tilsyneladende er nødt til at stå på tæer for at følge med.

Og det morer hans mange følgere, der med det samme opdagede, hvad fodboldlegenden havde gang i.

’David på tåspidserne’, skriver en efterfulgt af en masse grinende emojis.

’Lægger andre mærke til, at David Beckham står på tæer for at matche sine sønner i højden’, spørger en anden.

'Jeg elsker dette familiebillede - og tæerne', griner en tredje.

David Beckham er på det seneste blevet ramt af kritik, fordi han har underskrevet en millionaftale for at promovere VM i Qatar. En slutrunde, der er voldsomt udskældt på grund af styrets syn på menneskerettigheder.

Også den danske fodboldstjerne Nadia Nadim har modtaget kritik for at besøg VM-værtslandet. I øvrigt sammen med David Beckham.