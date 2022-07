Til modangreb: Nu anker Depp også

Johnny Depp har vundet millioner fra ekskonen Amber Heard i den spektakulære retssag. Men hvorfor er han endt med sejren? Det giver to advokater deres bud på, og det har noget med køn at gøre ifølge eksperterne

Den meget omtalte og dramatiske retssag mellem Amber Heard og Johnny Depp fik sin afslutning 1. juni, men nu er der lagt op til endnu en krig.

Amber Heard tabte den oprindelige sag og blev dømt til at betale 10,35 millioner dollars til Depp - 75 millioner kroner. Det beløb blev dog en smule mindre, da Depp også tabte ét punkt, hvorfor han skulle sende 2 millioner dollars - 14,6 millioner kroner - den anden vej.

Torsdag ankede Amber Heard dommen, og selvom Johnny Depp altså samlet set endte med at vinde et større millionbeløb over ekskonen, så var han heller ikke helt tilfreds.

Derfor har han fredag også anket det ene punkt, hvor han tabte. Det viser retsdokumenter, som New York Post er i besiddelse af.

Punktet, som Jonny Depp tabte og nu har anket, omhandler et interview med Daily Mail, som hans advokat Adam Waldman gav. Her kaldte han Amber Heards påstande om hustruvold for 'a hoax' - altså et svindelnummer - og juryen vurderede, at det var æreskrænkende.

Dramatisk retssag

De to skuespillere var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold', uden hun dog nævnte Johnny Depp ved navn.

Han krævede oprindeligt en erstatning på 50 millioner dollars af Heard.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere. Hun krævede 100 millioner dollars.

Efter en række dramatiske retsdage, hvor det fløj frem og tilbage med påstande op beskyldninger, gav juryen primært Depp ret.

