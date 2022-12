Tilbage i frækt nissekostume: Blander Pepsi og mælk

Lindsay Lohan sender i en ny Pepsi-reklame en hilsen til det ikoniske nissekostume, som hun bar i 'Mean Girls'

'Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring'.

Sådan lød det i 2004-filmhittet 'Mean Girls' med Lindsay Lohan i hovedrollen som Cady Heron, der på en ny skole skal finde sig selv og et fællesskab.

I en ikonisk scene optræder hun med tre veninder, hun forsøger at komme ind under huden på, mens de fire 'mean girls' danser løs til 'Jingle Bell Rock' iført fire frække nissekostumer.

Og netop det frække nissekostume er i centrum i den nye, mærkværdige reklame, Lindsay Lohan har lavet for Pepsi.

Se reklamen i opslaget her. Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Blander pepsi og mælk

I den korte reklame hælder skuespilleren først et glas Pepsi op, hvorefter hun hælder en ordentlig sjat mælk i.

Annonce:

- Mmh, pepsi og mælk ... Pælk!, lyder det begejstret fra Lindsay Lohan, der efter en stor tår døber sin kreation, der måske ville få brynene til at rynke hos de fleste.

Men altså ikke hos den storsmilende Linday Lohan, og hun har da også grund til at smile.

Foruden sin hovedrolle i Netflix-julefilmen 'Falling for Christmas' kan hun nemlig glæde sig over at være blevet gift i sommer.

Her overraskede hun, da hun gennem sin talsperson kunne bekræfte, at hun i smug var blevet gift med finansmanden Bader Shammas.

Siden da havde det nygifte par holdt sig ude af offentlighedens søgelys, men det fik en ende i november, da den 36-årige Lohan var troppet op til premieren på føromtalte 'Falling For Christmas'.

Her viste parret sig frem for første gang for den fremmødte presse siden brylluppet.

Parret mødte hinanden i Dubai, hvor de begge på daværende tidspunkt var bosat, og hvor Bader Shammas arbejdede for investeringsbanken Credit Suisse.

Tidligere har Lindsay Lohan dannet par med den nyligt afdøde sanger og barnestjerne Aaron Carter.