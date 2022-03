Tilbage på skærmen: Hyret af Fox News

Den tidligere sportsstjerne og realitykendis Caitlyn Jenner har i en alder af 72 fået nyt job.

I en pressemeddelelse oplyser den amerikanske tv-station Fox News ifølge Variety, at de har hyret Jenner.

'Caitlyns historie er en inspiration for os alle. Hun er pioner inden for LGBTQ+-miljøet, og hendes illustrative karriere spænder over en række områder og vil give vores publikum en stor fordel', udtaler den administrerende direktør for Fox News Media, Suzanne Scott, i pressemeddelelsen.

Her fremgår det desuden, at Caitlyn Jenner skal være en del af kommentatorprogrammet 'Hannity' med talkshowvært og politisk kommentator Sean Hannity.

'Jeg er ydmyg over for denne unikke mulighed for at tale direkte til Fox News Medias millioner af seere om en række problemer, som er vigtige for det amerikanske folk', siger Caitlyn Jenner i pressemeddelelsen.

Vraget af familieprogram

Nyheden kommer, blot få uger efter det kom frem, at Caitlyn Jenner ikke vil være en del af det nye realityshow 'The Kardashians' sammen med hendes berømte familie.

I den forbindelse gav Jenner udtryk for, at hun ærgrede sig over, at familien fortsatte på skærmen uden hende.

Caitlyn Jenner var med i 'Keeping up with the Kardashians' fra begyndelsen i 2007, da hun på det tidspunkt dannede par med Kris Jenner.

De to gik fra hinanden i 2015. Samme år skiftede Caitlyn Jenner, der dengang hed Bruce Jenner, køn fra mand til kvinde.

I den nye tv-serie 'The Kardashians', der får premiere til april, følger man Kris Jenner og døtrene Kim, Khloé og Kourtney Kardashian samt døtrene Kendall og Kylie Jenner, som hun har med Caitlyn Jenner.