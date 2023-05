'Tilbage Til Fremtiden'-stjerne: - Jeg bliver ikke gammel

Det er 'gaven, der bliver ved at tage'.

Sådan beskriver skuespilleren Michael J. Fox, der bedst er kendt som Marty McFly i 'Tilbage til fremtiden'-trilogien fra 80'erne, sygdommen Parkinsons i et interview med CBS.

Den 61-årige pensionerede skuespiller fik allerede året efter udgivelsen af 'Tilbage til fremtiden 3' i 1990 konstateret sygdommen, der gradvist beskadiger dele af hjernen over tid.

- Det bliver hårdere, det bliver sværere, du lider hver eneste dag, men det er sådan, det er, siger han i interviewet.

Michael J. Fox spillede den kække Marty McFly i den ikoniske 'Tilbage til fremtiden', hvor han sammen med professoren Doc rejser i tiden i en modificeret DeLorean. Foto: Universal Pictures

Voldsomme skader

Hovedsymptomerne for Parkinsons er ufrivillig rystelse i dele og kroppen, sløve bevægelser og stive muskler.

Fox har haft en række voldsomme skader på grund af fald, herunder knoglebrud i ansigt, hånd, skulder, arm og albue. Derudover har han en godartet tumor på rygsøjlen.

- Alle disse stille måder, som får fat i dig. Du dør ikke af Parkinsons, du dør med det. Jeg bliver ikke 80. Jeg vil ikke blive 80.

Har indsamlet milliarder

Årene efter, at Fox første gang fortalte offentligt om sin kamp med sygdommen i 1998, skabte han fonden The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, der indsamler forskningsmidler for at finde en kur mod sygdommen.

Skuespilleren, der har fire børn med sin hustru Tracy Pollan, gik på pension i 2020 og blev sidste år tildelt en Æresoscar for sit massive arbejde, der har indsamlet mere end 1,75 milliarder dollar, svarende til næsten 12 milliarder danske kroner.