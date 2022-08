Tilstanden er kritisk: Ligger i koma

Skuespilleren Anne Heches tilstand er kritisk efter fredagens alvorlige ulykke, hvor hun bragede ind i et hus og totalskadede sin bil.

Søndag lød meldingen ellers fra den 53-årige skuespillers talsperson, at Anne Heche var stabil, men nu er beskeden en noget anden.

Det er det amerikanske medie People, der har fået en status på Anne Heches situation, og i en erklæring tøver hendes repræsentant ikke med at kalde tilstanden for kritisk.

'Hun har en betydelig lungeskade, der kræver mekanisk ventilation, og forbrændinger, der kræver kirurgisk indgreb', står der i erklæringen.

Her fremgår det også, at Anne Heche ikke er ved bevidsthed.

'Hun ligger i koma og er ikke kommet til bevidsthed siden kort efter ulykken', står der.

Politiet undersøger

Efter ulykken sad Anne Heche længe fanget i sin brændende Mini Cooper. Flere en 50 brandfolk kæmpede for at slukke ilden og få skuespilleren ud.

Politiet undersøger ifølge TMZ, om hun havde indtaget stoffer eller alkohol forud for den voldsomme ulykke.

Ifølge deres kilder i Los Angeles Politi, fik myndighederne en kendelse til at tage en blodprøve, som man dog endnu ikke kender resultaterne af endnu.

Mediet skriver, at politiet mistænker skuespilleren for at have været påvirket på ulykkestidspunktet, men at det kan tage flere uger, før der foreligger nogle resultater.