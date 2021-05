Tiltalt for deling af hævnporno

Den 31-årige realitydeltager fra London er blevet tiltalt for at have delt hævnporno og for voyeurisme - seksuel tilfredsstillelse ved i smug at betragte andre mennesker i intime situationer.

Det oplyser flere britiske medier, herunder The Sun og Mirror.

Egentlig blev 'Big Brother'-vinderen anholdt og sigtet allerede tilbage i januar måned på sin fødselsdag. Det skete i Storbritanniens absolut travleste lufthavn, London Heathrow Airport, hvor Stephen Bear lige var hjemvendt fra en tur i Dubai.

Og nu er han altså tiltalt for at have delt sexvideoer af ham og ekskæresten. Uden hun havde givet ham tilladelse.

Droppet Instagram

Efter anholdelsen har Stephen Bear ifølge medierne valgt at droppe det sociale medie Instagram.

I stedet fokuserer han på sin YouTube-kanal, hvor han blandt andet forklarer, hvordan man kan blive millionær af at investere i kryptovalutaer og andre aktier.

Ifølge The Sun, som har fået oplysningerne bekræftet af en talsmand for politiet i Essex, finder retssagen sted 2. juli.

Det vides ikke, hvordan Stephen Bear forholder sig til tiltalen, men i forbindelse med arrestationen i januar kaldte han anklagen for 'fjollet'.