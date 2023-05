Den amerikanske sangstjerne Tina Turner er død. Hun blev 83 år gammel.

Det skriver Sky News med henvisning til en talsperson for stjernen.

'Tina Turner, 'dronningen af Rock'n Roll', er i dag sovet stille ind i en alder af 83 efter lang tids sygdom i sit hjem i Kusnacht nær Zurich i Schweiz', udtaler talspersonen ifølge Sky News og tilføjer:

'Med hende har verden mistet en musikalsk legende og en rollemodel'.

Tina Turner på scenen i 2009. Foto: Michael Gottschalk/Ritzau Scanpix

Tina Turner, der ved sin fødsel i Tennessee fik navnet Anna Mae Bullock, var kendt for stribevis af hits såsom 'What's Love Got to Do with It', 'Proud Mary', 'The Best' og 'Private Dancer'.

Hun begyndte sin karriere i 1957, men optrådte til at starte med under kunstnernavnet Little Ann. Først i 1960 begyndte hun at optræde som Tina Turner.

Hun har i løbet af sit virke solgt langt over 100 millioner albums og er blandt de bedst sælgende kunstnere nogensinde. Karrieren har desuden kastet et hav af priser af sig, heriblandt hele otte grammy-priser.

I 2013 blev Tina Turner Schweizisk statsborger, og hun boede i Schweiz frem til sin død.

Opdateres ...