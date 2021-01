Tjekker ind på 'Paradise Hotel'

Det bliver næsten ikke større for realityfans.

Et af hotellerne i Mexico, der tidligere er blevet brugt til at optage 'Paradise Hotel' sæson 9, huser nemlig lige nu et par af verdens allerstørste realitystjerner.

Ingen ringere end Kylie og Kendall Jenner bor lige nu i de luksuriøse omgivelser.

Og ikke nok med det.

På et billede fra Kylies Instagram kan man nemlig se det nuværende hotel, hvor 'Paradise Hotel' lige nu bliver filmet med danske gæster.

Det fik naturligvis de sociale medier helt op at støde, men det lader dog ikke til, at duoen er en del af en overraskelse til de danske deltagere i realityprogrammet.

På Instagram skriver 'Paradise' : Nye gæster på paradise? Kylie og Kendall hænger lige nu ud ganske tæt på vores danske gæster - faktisk på det hotel, hvor blandt andet sæson 9 af paradise blev optaget', lyder det.

Ekstra Bladet har da også været i kontakt med Viaplay, der desværre bekræfter, at man ikke kommer til at se de kendisser i dette års program.