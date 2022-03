Tjener kassen på lussing

Hvis der er én ting, folk elsker, så er det drama - især på nationalt tv.

Efter skuespiller Will Smith, 53, serverede Oscar-showets mest omtalte begivenhed i form af en lussing til Chris Rock, 57, kaster folk sig nu tilsyneladende over billetterne til Rocks kommende comedy-turné for at se ham optræde live.

Ifølge Variety rapporterer billethjemmesiden TickPick, at de har solgt flere billetter til komikerens shows i går aftes, end de havde i hele den seneste måned.

De hævder også, at billetpriserne er steget siden søndag aften fra et minimum på 46 dollars pr. billet, svarende til 310 kroner, til et minimum på 341 dollars nu, hvilket er cirka 2300 kroner.

Det er en stigning på over 200 procent, oplyser mediet.

Første gang

Rock skal optræde med seks shows i Boston Wilbur Theatre fra 30. marts til 1. april, før han officielt starter sin 'Ego Death World Tour' 2. april. Selvom billetterne til hans Boston-shows hurtigt blev udsolgt, er der stadig billetter tilgængelige på videresalgssider som for eksempel Vivid Seats, Ticketmaster og Stubhub.

Derefter er planen, at komikeren skal rejse til mere end 30 byer på den nordamerikanske del af turnéen, hvilket er første gang i fem år, at han skal optræde over hele landet.

'Chris Rock, der er rost af både jævnaldrende og anmeldere, er en af ​​vores generations stærkeste komiske stemmer,' skriver Live Nation, der er et amerikansk globalt underholdningsfirma, i en pressemeddelelse.

'Med en karriere, der strækker sig over mere end tre årtier, har Rock haft vedvarende succes i både film og på tv som komiker, skuespiller, forfatter, producer og instruktør,' lyder det videre.