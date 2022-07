Tjener millioner på OnlyFans: Vil købe fodboldklub

Den chilenske Playboy-model Daniella Chavez har oprettet en profil på OnlyFans for at købe fodboldklubben O'Higgins FC

Playboy-modellen Daniella Chavez har kastet sig ind i kampen for at købe fodboldklubben O'Higgins i Chile.

Og hvordan vil hun så skaffe kapitalen til det? Ved at sælge nøgenbilleder på OnlyFans, naturligvis.

Derfor har modellen oprettet en konto på platformen, og den er blevet særdeles populær på kort tid. Faktisk har hun allerede tjent otte millioner dollars, hvilket svarer til 58 millioner danske kroner, fortæller hun.

Hun har løbende delt opdateringer med dokumentation for de høje beløb, som eksempelvis her, da hun rundede fem millioner dollars.

Daniella Chavez har da også noget af en fanbase at reklamere for sin OnlyFans til. Eksempelvis har hun på Instagram hele 16,6 millioner følgere.

Daniella Chavez har en fortid som Playboy-model. Foto: Victor Chavez/Getty Images

Selvom Daniella Chavez nu har indsamlet en stor sum penge, og ejeren offentligt har meldt ud, at klubben er til salg, er det dog ikke sikkert, hun får lov at købe den. Ejeren har nemlig udtalt, at han ikke vil sælge den til hende, og derfor føler hun sig diskrimineret.

'Jeg har rejst otte millioner dollars... I dag ser jeg i nyhederne, at O'Higgins' ledelse ikke vil sælge til mig... Fordi jeg kritiserede dem på sociale medier hahaha. Hvis de gør noget forkert, kritiserer jeg dem selvfølgelig,' skrev hun i et opslag på Twitter, som hun fulgte op med at skrive:

'Det er trist, hvordan mænd opfører sig i det her land, Abumohor (den nuværende ejer, red.) diskriminerer mod mig i forhold til at købe O'Higgins, han har sat den til salg for alle, men ikke mig! På grund af den måde, jeg har rejst kapitalen! De skulle skamme sig.'

Daniella Chavez har tidligere gjort sig i fodboldens verden, da hun investerede i en anden klub fra Rancagua, hvor O'Higgins også har hjemme.

Derudover har hun fortalt, at hun har haft en affære med Cristiano Ronaldo, da han stadig dannede par med modellen Irina Shayk.