Tjener over 600 millioner kroner om året

Hvis der er noget, verdensstjernen Nick Cannon kan, så er det at lave rigtig mange børn og penge.

Stjernen, der for nyligt blev far for 12. gang, har i et nyt interview med Los Angeles Times afsløret, hvor mange penge han river hjem om året. Og det er ikke småpenge.

- Når du tænker på min livsstil, skal jeg generere mindst 100 millioner dollars om året, lød det til fra Nick Cannen, der derefter med et grin svarede 'ja', da journalisten spurgte, om han så tjente 100 millioner om året.

Omregner man 100 millioner dollars til danske penge, så svarer det til over 600 millioner kroner.

Nick Cannon har børn med seks forskellige kvinder. Seneste skud på stammen, nummer 12, han har fået med modellen Alyssa Scott. Og noget tyder på, at der godt kan komme endnu flere til.

- Yeah, yeah, yeah, svarede Nick Cannon i hvert fald i et interview med Entertainment Tonight, da han i februar i år blev spurgt, om det blev han sidste barn.

- Gud beslutter, hvornår vi er færdige, men jeg tror bestemt, at jeg har hænderne fulde, fortsatte Cannon, der blandt andet har tvillinger med sangerinden Mariah Carey, som han var gift med fra 2008 til 2016.

Fart over feltet

I starten af 2022 kunne Ekstra Bladet berette, at Nick Cannon ventede sit 8. barn, men siden da, har der været fart og feltet og han kunne derfor også kalde sig far til fire andre børn med forskellige mødre, født samme år.

I et interview med en parterapeut i podcasten 'Language of Love' har Nick Cannon for forklaret, at han ikke mener, at det er sundt kun at være sammen med en enkelt kvinde:

- Jeg synes ikke, at monogami er sundt. Jeg synes, det er udtryk for egoisme og ejerskab, lød det. I selvsamme podcast blev han også spurgt, om alle hans børn var planlagte, hvilket han bekræftede.