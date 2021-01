To år efter brud: Nu skal de skilles

Det er små to år siden, at Adele og ægtemanden, Simon Konecki, besluttede, at de ville skilles, men først nu er det lykkedes dem at nå til enighed om, hvordan det skulle foregå.

Det skriver Entertainment Tonight, som har oplysningen fra et retsdokument.

Dokumentet beskriver den aftale, det tidligere par har indgået med hinanden, men det er endnu ikke underskrevet af den dommer, som officielt skal føre skilsmissen igennem.

Adele og Simon Konecki begyndte deres forhold i 2011, og i april 2019 annoncerede de, at de var gået fra hinanden.

De har sammen sønnen Angelo på otte år.

Adele og Simon Konecki fotograferet i København i forbindelse med en koncert. Foto: Philip Davali

Ifølge People har Adele og Simon Konecki under coronanedlukningen boet dør om dør i Los Angeles, så de kunne deles om tiden med sønnen.

Adele skrev ifølge Entertainment Tonight i oktober 2020 på sin Instagram-profil, at hun i øjeblikket er ledig på markedet.

'Nu vil jeg gå tilbage til min hule for at være den (single) kattedame, jeg er,' skrev hun.

