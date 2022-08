To år efter tragedie: Nu er hun gravid

Der er stor lykke hos stjerneparret Chrissy Teigen og John Legend.

Den 36-årige model og tv-personlighed og den 43-årige sanger venter nemlig deres fjerde fælles barn.

Det oplyser Chrissy Teigen i et opslag på Instagram, hvor hun viser den gravide mave frem til sine mere end 38 millioner følgere.

'De seneste år har været et virvar af følelser for at sige det mildt, men nu har lykken fyldt vores hjem og hjerter igen', skriver hun i opslaget med henvisning til den tragedie, parret for omtrent to år siden stod i.

Her mistede de efter 20 ugers graviditet sønnen Jack i en spontan abort, og siden har de måttet kæmpe med fertilitetsbehandling for at få drømmen om en familieforøgelse til at blive til virkelighed.

Og det har taget hårdt på Chrissy Teigen.

'En milliard indsprøjtninger senere (i benet på det seneste, som I kan se) er der nu en ny på vej. Til hver kontrol har jeg sagt til mig selv, at hvis det er raskt i dag, så offentliggør jeg det, men når jeg kunne sukke af lettelse ved lyden af hjerteslag, besluttede jeg hver gang, at jeg stadig var for nervøs', skriver hun i sit opslag.

Chrissy Teigen og John Legend har i forvejen datteren Luna Simone på seks år og sønnen Miles Theodore på fire år. Parret blev gift i 2013.