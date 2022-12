To års skilsmisse er endelig afsluttet

Hun er højaktuel i Netflix-hitserien 'Wednesday', og nu kører alt tilsyneladende også på skinner i det private for hollywoodstjernen Christina Ricci.

Ifølge TMZ er hun nemlig nu nået til enighed med sin eksmand, James Heerdegen, efter to års forhandlinger om deres skilsmisse.

Det forhenværende par, der gik fra hinanden i 2020, er blevet enige om, at Christina Ricci skal beholde deres fælles hjem i Los Angeles, ligesom hun får lov at beholde en stor del af sin egen formue.

Hun skal dog betale et engangsbeløb på 189.687 dollars svarende til lidt mere end 1,3 millioner kroner til eksmanden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christina Ricci og James Heerdegen nåede at være gift i syv år. Foto: RW/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Annonce:

Christina Ricci og James Heerdegen skal fortsat have fælles forældremyndighed over deres søn, Freddie, som er otte år gammel, men Ricci har indvilliget i at stå for alle betalinger til sønnens privatskole og eventuelle udgifter til sundhedssystemet.

Gift igen

Christina Ricci og James Heerdegen blev gift i 2013, og efter syv års ægteskab ansøgte 42-årige Christina Ricci om at blive skilt i 2020.

Ganske kort tid efter fandt hun kærligheden på ny i Mark Hampton, og blot et år efter skilsmissebegæringen kunne de to fortælle den glade nyhed, at de ventede barn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christina Ricci og Mark Hampton på den røde løber i november. Foto: NDZ/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

I sommeren 2021 sagde Christina Ricci og Mark Hampton desuden ja til at blive gift, og kort efter kom datteren Cleopatra til verden.

Christina Ricci fik debut som barneskuespiller i filmen 'Mermaids' fra 1990. Hun er udover Netflix-serien 'Wednesday' kendt fra forløberen 'Familien Addams' fra 1991 samt flere andre roller i både film og tv-serier.