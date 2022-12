Tøjgigant trækker udskældt kollektion tilbage

Det var i usædvanligt skarpe vendinger, at verdensstjernen Justin Bieber forleden gik til tasterne for at kritisere den tøjkollektion, tøjkæden H&M havde lanceret med billeder af ham.

'Det H&M-merchandise, de har lavet med billeder af mig, er lort, og jeg har ikke godkendt det. Lad være med at købe det', skrev han blandt andet i en story på Instagram.

Nu lader det til, at H&M tager kritikken til sig. Ifølge BBC har giganten nemlig nu valgt at trække den omtalte kollektion tilbage. Og det til trods for, at man ifølge H&M har fulgt de gældende procedurer for godkendelse.

'Som med alle vores andre licenserede produkter og partnerskaber fulgte H&M de korrekte godkendelsesprocedurer. Men i respekt for for samarbejdet og for Justin Bieber har vi fjernet genstandene fra vores butikker og webshops', udtaler en repræsentant fra H&M ifølge BBC.

Ændret mening

Dermed lader det til, at H&M har ændret mening, siden Ekstra Bladet mandag havde fat i dem.

Dengang lød det nemlig blot fra den presseansvarlige, at man havde fulgt de almindelige procedurer.

Justin Bieber har ikke kommenteret sagen siden mandag. Stjernen holder i øjeblikket pause fra turnelivet, efter han tidligere på året blev ramt af en sjælden virusinfektion.

