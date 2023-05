Tog fusen på medierne: Død skuespiller eksisterer ikke

Historien om 22-årige Saint Von Colucci, der havde brugt 1,5 millioner kroner på 12 plastikoperationer, som endte med at koste ham livet, har vist sig at være det rene opspind

Nyheden om den afdøde 22-årige canadiske skuespiller Saint Von Colucci blev slugt råt.

Flere udenlandske medier, heriblandt Daily Mail og TMZ, fortalte den hjerteskærende historie, at Von Colucci havde mistet livet efter at have brugt 1,5 millioner kroner på 12 plastikoperationer. Alt i forsøget på at komme til at ligne den sydkoreanske sanger Jimin fra popgruppen BTS.

Selv på Ekstra Bladet blev historien bragt.

Sagen er bare, at Saint Von Colucci ikke er en rigtig person. Det skriver medier som TMZ og Variety.

Ved et nærmere kig på den såkaldte skuespillers Instagram-profil er der også tydelige tegn på, at billederne er genereret gennem kunstig intelligens.

Billedernes kvalitet er noget sløret, mens den angiveligt 22-årige skuespillers ansigt og hænder ser lettere deforme ud på flere af billederne.

Flere røde flag

Hele Colucci-fadæsen blev afklædt af den Seuol-baserede journalist Raphael Rashid, som i en omfattende Twitter-tråd gjorde opmærksom på flere fake news-faresignaler.

Hjemmesiden for Von Coluccis agentbureau 'The Hype Company' blev oprettet i slutningen af marts, og i den pressemeddelelse, som beskrev Coluccis dødsfald, blev det oplyst, at han mistede livede på Seuol's National Hospital, som ikke eksisterer.

