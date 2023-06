Tog verden med storm: Nu er hun tilbage

Hun frygtede, at hun aldrig ville optræde igen.

Søndag aften efterlod Susan Boyle dog igen Storbritannien med gåsehud efter sin gæsteoptræden i finalen på 'Britains Got Talent'.

Her fortalte sangerinden, at hun frygtede aldrig at komme tilbage på scenen, efter hun blev ramt af et slagtilfælde.

- Det føles fantastisk. Det er noget ekstra særligt for mig, siger hun, da værterne spørger, hvordan det er at være tilbage.

- Sidste april havde jeg et mindre slagtilfælde. Jeg troede, det ville være vanvittigt at være tilbage på scenen. Men jeg gjorde det!

Gik verden over

Der var ikke høje forventninger til den dengang 47-årige kvinde, der fortalte, at hun var arbejdsløs, ugift og boede med katten Pebbles i den lille skotske industriby Blackburn, da hun stillede sig foran dommerne.

Annonce:

Men den skotske sangerinde gik verden over i 2009, da hun medvirkede i programmets tredje sæson og formåede at slå benene væk under selv den benhårde Simon Cowell.

Efter at have sunget 'I dreamed a dream' fra musicalen 'Les Misérables' fik hun en stående klapsalve fra både publikum og dommerne.

Hun missede sejren og endte som nummer to, mens dansegruppen Diversity tog førstepladsen i stedet.

Ledte efter ægtefælle

Efter showets afslutning fortalte Susan Boyle vidt og bredt, at hende store drøm var finde en mand.

- Nu drømmer jeg om den perfekte mand. Kvinder ønsker sig trygheden ved at have en rar mand og have en at elske, sagde Susan Boyle dengang.

Dengang fortalte hun ærligt at hun havde et blødt punkt for dommeren Simon Cowell, og at det bestemt ikke ville gøre noget, hvis en kommende bejler ligner den stenrige tv-stjerne en smule.

- Jeg skylder ham så meget. Han ved godt, at jeg har et blødt punkt for ham. Simon er min type mand.

Susan Boyle drømmer om et mandfolk som Simon Cowell. Foto: Ritzau Scanpix

Det blev dog aldrig til mere end få stævnemøder med en enkelt læge, som hun kortvarigt så lidt til, før de gik hver til sit igen i 2019.

Den gamle musical-drøm blev dog indfriet søndag, da hun sammen med West End-skuespillerne fra 'Les Misérables' igen optrådte med sangen, der startede det hele for 14 år siden.