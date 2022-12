Tom Cruise til skadet kollega: Stop med at være en 'pussy'

Tom Cruise er kendt for sin no-bullshit-tilgang og store temperament på filmsettet. I 2014 gik det udover en stjerne-kollega, der brokkede sig over trykkede ribben

Actionhelten og scientology-ambassadøren Tom Cruise vil have det på sin egen måde, og når folk ikke har styr på tingene, falder der brænde ned.

Det fandt hele verden hurtigt ud af, da Cruise under corona-pandemien gik amok på to medarbejdere på filmsettet til 'Mission: Impossible 7' i 2020, der havde tilladt sig at stå under en meter fra hinaden.

Men også tilbage i 2014, hvor Cruise spillede hovedrollen i den action-prægede sci-fi-film 'Edge of Tomorrow', fik en kollega Cruises barske tone at mærke.

Trykkede ribben i robot-dragt

Det var Hollywood-stjernen Emily Blunt, der i 'Edge of Tomorrow' plaffede aliens og kæmpede mod et uendeligt tids-loop side om side med Tom Cruise.

Og for at overleve kampen var de to skuespillere udstyret med store, tunge robot-dragter, der skulle hjælpe dem i kampen mod de futuristiske monstre.

Annonce:

Men den 38 kilo tunge sci-fi robot-dragt trykkede ribbenene ind på Hollywood-skuespilleren Emily Blunt og bragte tårerne frem hos skuespillerinden, der modsat Cruise ikke var vandt til at indspille actionfilm.

Det fortæller hun til i The Times' podcast Smartless, skriver Daily Mail.

- De vejede omkring 38 kilo, det var så tungt. Første gang, jeg tog den på, begyndte jeg at græde, og Tom vidste ikke, hvad han skulle gøre, siger Blunt, der både fik trykkede ribben og skader på kravebenet af dragten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis man skal lave rigtig action, dur det ikke med special effects på det hele. Derfor vadede Cruise og Blunt rundt i 38 kilo tunge rumdragter, der til sidst blev for tungt for Blunt. Foto: David James

Stop med at være en 'pussy'

Og i mangel på bedre trøste-evner, gik Tom Cruise direkte til stålet for at få Blunt til at tage sig sammen og overkomme smerterne.

- Han kiggede bare på mig i lang tid uden at vide, hvad han skulle gøre. Og så kom det: 'Kom nu, stop nu med at være sådan en 'pussy', skulle Cruise ifølge Emily Blunt have sagt til den tårevædede skuespiller.

Annonce:

Om det var på grund af Cruises venlige ord eller ej, vides ikke, men Emily Blunt overlevede optagelserne, og filmen endte med at hive omkring 2,6 milliarder kroner hjem i salg.

Og Blunt har i dag vist heller ikke for meget at brokke sig over med en formue på omkring 560 millioner kroner, blandt andet takket være 'Edge of Tomorrow'.

Guldfeber: Så meget tjener dine serie-helte

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mikkel, der vandt årets 'Robinson', giver alle sine præmiepenge til velgørenhed. Hør et længere interview med ham og Naja fra årets ekspedition i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.