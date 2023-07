Den 96-årige verdensstjerne Tony Bennett er død, skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Talspersonen for Tony Bennett, Sylvia Weiner, fortæller, at han døde i sin fødeby New York.

Stjernen ville være fyldt 97 år 3. august.

'I Left My Heart in San Francisco'-sangeren efterlader sig hustruen Susan Bendetto, sine to døtre Johanna og Antonia Bennett, sine to sønner Danny og Dae Bennett samt ni børnebørn.

En karriere trods sygdom

I 2016 blev Bennett diagnosticeret med Alzheimers, men offentliggjorde først sygdommen i 2021.

I 2021 droppede verdensstjernen dog turnélivet som 95-årig, men agtede at forsætte karrieren.

Trods sygdommen fortsatte Tony Bennett nemlig arbejdet med opfølgeren til duetalbummet 'Cheek to Cheek', som han udgav med Lady Gaga i 2014.

Bennett har optrådt meget med sangerinden Lady Gaga. Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Et langt liv

Bennett blev født i 1926 i New York, og hans musikalske karriere startede for alvor i 1945.

Annonce:

Inden da var Bennett en tur i hæren under Anden Verdenskrig som infanterist.

Efterfølgende skrev han kontrakt med Columbia Records og udgav sit første populære hit 'Because of You' i 1951. Nummeret blev efterfulgt af tophits som 'Rags to Riches'.

Bennett fik for alvor sit gennembrud i i slutningen af 1950'erne med albummer som 'The Beat of My Heart' og 'Basie Swings'.

I alt har han vundet 20 Grammy Awards og solgt over 50 millioner plader på verdensplan.

Desuden er han blevet kaldt den største popsanger i verden af stjernen Frank Sinatra.

Bennett har optrådt i Danmark flere gange. Senest i Tivoli i København med Lady Gaga i 2015.