'Top Gear'-landmand sagsøgt: Sad fast i hul

Det er ikke altid lige nemt at være landmand. Slet ikke, hvis man hedder Jeremy Clarkson.

For nylig blev den britiske og tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarksons restaurant lukket med tvang af myndighederne.

Clarkson havde nemlig ikke haft styr på godkendelserne til sin café og restaurant, der var tilknyttet hans gård.

Og nu er der angiveligt kuk på farmen endnu en gang, efter en tilfældig kvinde faldt ned i et hul på Clarksons grund og nu truer med et søgsmål.

Det fortæller Jeremy Clarkson selv i en podcast, ifølge britiske The Mirror.

'Ulovlig indtrængen'

Ifølge Clarkson havde kvinden angiveligt forvildet sig ind på Jeremy Clarksons gård, hvor ulykken skete.

- Hun trængte ulovligt ind på gården og fik på en eller anden måde sin fod ned i et hul og skadede sit ben. Så lød det 'jeg sagsøger dig', og der er ikke noget, man kan gøre ved det, siger Jeremy Clarkson i podcasten, ifølge The Mirror.

Og livet som landmand er ikke nemt. I podcasten brokker Clarkson sig yderligere om reglerne for gårdens skiltning, og han raser blandt andet over, at man ikke må skrive 'farligt' på et skilt for at advare om, at der går en tyr frit rundt. For så kan man ende i en endnu værre retssag, hvis ulykken sker, fortæller han.

Knuste testikler

Og ulykkerne fortsætter.

Foruden den nye potentielle retssag har Clarkson også måttet bøvle med naboernes raseri over den øgede trafik i forbindelse med den nu lukkede restaurant.

Tidligere på året fik Clarkson det landlige liv helt tæt ind på kroppen, da en af hans køer karate-sparkede bil-entusiasten i testiklerne.

'De er ligesom Bruce Lee, kun mere dødbringende,' skrev han efterfølgende i en klumme i The Sunday Times.

Den ulykke skete, kort tid efter han nær mistede benet i endnu en karambolage, denne gang med en teleskoplæsser på gården.

Clarkson har de seneste år fremvist sit landmandsliv for interesserede seere i programmet 'Clarkson's Farm', og det går altså ikke ligefrem stille for sig.

