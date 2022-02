Topløs Madonna deler vandene: 'Hun ligner en Kardashian'

Den 63-årige oprørske sanger vækker atter opsigt, efter at hun har lagt et billede af sig selv op på Instagram, hvor hun nemt kunne være 30. Det har fået folk til at sammenligne hende med medlemmer fra en vis berømt familie

Madonna deler for alvor vandene for tiden - især på hendes Instagram-profil, der har 17,5 millioner følgere.

Den 63-årige sangerinde har således i det seneste lange stykke tid skidt på konventionerne i et slags personligt oprør på sine ældre dage og lagt en lang række billeder op, hvor hun enten poserer halvt afklædt eller ligner en, som er i fetish-sexklub i lak og læder, selv om hun nærmer sig pensionsalderen.

Det er for alvor noget, der har fået fans og følgere op af stolen - ikke mindst i forbindelse med et af 'Like a Virgin'-stjernens seneste opslag, hvor Madonna optræder topløs og pludselig har et udseende, hvor hun nemt kunne være 30 år gammel.

Det er snart 40 år siden, hun brød i gennem med albummet 'Madonna' i 1983.

Madonna Louise Ciccone, som er hendes borgerlige navn, har formentlig fået lidt 'hjælp' på den ene eller anden måde, hvilket skal være hende vel undt, men ikke desto mindre mener flere, at hun er gået efter at ligne 'en Kardashian'.

En skriver: 'OMG, nu ligner selv Madonna en Kardashian'.

En anden supplerer lidt mere undrende: 'Hvorfor prøver du at ligne Kim Kardashian?'.

En tredje følger går så vidt som til at konkludere: 'Madonna er ikke Madonna længere'. Mens en fjerde skriver: 'Please, stop. Vær 63'.

Der er dog generelt også ros til Madonna for at turde gøre op med, hvordan mange mener, en 63-årig bør agere på de sociale medier, og mange synes, hun er smukkere end nogensinde.

En skriver endda:

'Hun ældes baglæns'.

Det er dog ingen tvivl om, at ellers naturligt smukke Madonna enten på det seneste har betalt godt for foryngende plastikkirurgi eller har fundet et rigtigt godt filter i fotoappen som en del af sin selverklærede mission om både at provokere og udleve sin anden ungdom.

Fjernede billeder uden varsel

Madonna rasede for nylig mod Instagram, efter at en lang række billeder, hvor Madonna poserede i sexede stillinger i meget lidt kluns, uden varsel blev taget ned fra det sociale medie.

Blandt andet postede hun billeder af sine brystvorter og sin røv i bondage-agtigt lingerie, mens hun lå på, ved siden af og under en seng.

'Det overrasker mig fortsat, at vi lever i en kultur, der tillader enhver del af en kvindes krop at blive vist - undtagen en brystvorte', skrev Madonna ved den lejlighed, inden hun lagde hele svineriet op igen - denne gang med en rød stjerne over sine nipples.

Hun fortsatte:

'Det er som om, det er den eneste del af kvindekroppen, som bliver seksualiseret. Den brystvorte mader altså babyen!', rasede hun.

Nu bliver det spændende at følge med i, hvad verdensstjernen finder på næste gang ...