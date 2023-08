Topmodel kæmper med borrelia: Har været syg i 15 år

Sommeren er højsæson for små flåter, der potentielt bærer rundt på borrelia-bakterien, som kan smitte til mennesker, hvis de små kryb sidder længe nok på kroppen.

For stjernemodellen Bella Hadid har borrelia-mareridtet varet i 15 år. Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor hun giver sine følgere et sjældent kig ind bag det glamourøse liv, hun ellers lever udadtil.

'At leve i denne tilstand, som bliver værre med tiden, samtidig med at jeg har arbejdet og forsøgt at gøre mig selv og min familie stolte, har taget hårdt på mig. På måder jeg ikke rigtig kan forklare. At være så ulykkelig og syg og samtidig være så priviligeret med muligheder og kærlighed omkring mig har nok været det mest forvirrende nogensinde', skriver hun i opslaget.

På billederne i opslaget kan man se, hvordan Bella Hadid lever med både drop, dræn og slange for at holde sig kørende.

'Jeg vender tilbage'

Men trods sygdommen er modellen, der er lillesøster til den ligeledes populære model Gigi Hadid, fortrøstningsfuld. Hun lader til at have fået en taknemmelighed for overhovedet at være i live.

'15 års usynlig lidelse vil være det hele værd, hvis jeg, om Gud vil det, kan få et langt liv, hvor jeg kan sprede kærlighed fra en fyldt kop'.

I slutningen af sit opslag lover hun da også sine følgere, at hun ikke giver op, da hun har i sinde at vende tilbage

'Jeg vender tilbage, når jeg er klar. Jeg savner jer rigtig meget. Jeg elsker jer rigtig meget'.