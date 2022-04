Topmodel næsten afklædt

Ashley Graham slår et slag for morkroppen og viser stolt sin krop frem tre måneder efter sine tvillingers fødsel

Den 34-årige model Ashley Graham lever af at vise sine former, og nu optræder hun igen halvnøgen, men denne gang er formålet noget anderledes.

På en række billeder, som hun har delt med sine 17,7 millioner følgere på Instagram, kan man blandt andet se Graham topløs på sit badeværelse, hvor hun stolt viser strækmærkerne på sin mave.

Det skriver Page Six.

'Hej ny mave,' skriver hun i billedteksten til den meget ærlige billedserie, hvor hun tilføjer:

'Vi har været igennem meget. Tak #3 måneder efter fødslen,' hvormed hun hentyder til sine tvillinger Malachi og Romans fødsel i januar.

Et af billederne viser modellen med hænderne over begge bryster, så brystvorterne er dækket til, mens et andet nærbillede forestiller den nybagte mors mave, som hun kniber med fingrene.

Den modige deling har da også fået tonsvis af støtte i kommentarsporet, der flyder over med omsorgsfulde beskeder fra både kendisser og fans.

'Det er fantastiske liv, du har skabt, båret og skubbet ud i denne verden,' skriver den danske modelkollega Helena Christensen blandt andet, mens skuespillerinden Freida Pinto tilføjer:

'Og den mave har de smukkeste, sundeste historier at fortælle'.

Fansne er også ellevilde med Ashley Grahams morkrop:

'Tak, fordi du poster den rigtige dig. Det får folk til at føle, at de ikke er alene,' er der en af hendes følgere, der tilkendegiver.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, og det bliver nok heller ikke sidste gang, at Sports Illustrated-modellen stolt viser sine strækmærker frem.

I årenes løb har hun ikke været tilbageholdende med at dele fotos af sin krop uden filter og redigering, som for eksempel i december 2021, da hun delte et billede af sin gravide mave med følgende tekst:

'Justin siger, at mine strækmærker ligner livets træ'.

Graham og hendes mand Justin Ervin er også forældre til deres to-årige søn, Isaac.