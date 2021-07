Topmodel viser maven frem: 'Nye begyndelser og stor sorg'

Ashley Graham kan nu fortælle, at hun venter sit andet barn

Der er stor lykke hos modellen Ashley Graham og ægtemanden.

De kan nemlig dele, at de venter deres andet barn.

Det skriver de på det sociale medie Instagram.

'Det sidste år har været fuld af overraskelser, stor sorg, nye begyndelser og historier. Jeg er nu begyndt at forstå det og fejre, hvad det her nye kapitel betyder for os', lyder det i opslaget, hvor Ashley Graham viser maven frem.

Den kendte plussize-model har allerede fået lykønskninger fra flere kendte.

'Sikke en smuk mor og far', skriver den danske model Helena Christensen til billedet.

'Så smuk en mor', skriver Christy Turlington og modellen Cindy Crawford medgiver, at hun er helt enig.

Barnet bliver parrets andet.

De er allerede forældre til Isaac på et år.

Ashley Graham og Ervin blev gift 2010.