Tordner mod fotografer: - Fuck jer

I øjeblikket er popstjernen Britney Spears på ferie på Maui, Hawaii, hvor hun nyder det skønne vejr og de eksotiske sandstrande.

Men ferien har taget en ubehagelig drejning for hende.

På Hawaii bliver hun nemlig angiveligt forfulgt af paparazzi-fotografer, som gerne vil have et billede af hende, efter hun forleden kom med en opsigtsvækkende forklaring i retten.

Det fortæller popstjernen selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'At være på Maui er meget vildt lige nu. Paparazzierne ved, hvor jeg er, og det er virkelig ikke sjovt. Det er ret hårdt at gå nogen vegne, fordi deres åndssvage ansigter bliver ved med at poppe op for at tage et billede af mig', skriver hun i opslaget.

Her fortæller hun videre, at hun har oplevet, at fotograferne manipulerer med billederne, så de ikke repræsenterer virkeligheden.

'Men de tager ikke kun et billede af mig. De fordrejer min krop og manipulerer med billedet, og det er pinligt. Jeg ved, at min krop ikke er perfekt, men jeg ser ikke ud på den måde, som de skildrer mig. Det er uforskammet, og det er ondt. Så til jer paparazzier - fuck jer og fuck af', skriver hun.

Britney Spears har været meget omtalt de seneste dage, efter hun gav sin forklaring i retten. Foto: Eduardo Munoz/Ritzau Scanpix

Fortjener at få et liv

Udtalelsen kommer, efter Britney Spears forleden gav en chokerende forklaring i retten.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne natten til torsdag i sidste uge om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemål af sin far, James Spears.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv, sagde hun og fortalte videre, at værgemålet blandt andet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Siden har det væltet ind med støtter til Britney Spears fra nær og fjern, og både kendte og fans verden over har på de sociale medier vist deres sympati for stjernen.

Ekstra Bladet har skrevet om Britney Spears' forvandling fra popprinsesse til umyndiggørelse, som du kan læse her.