Total forvirring: Al Pacino talsmand afviser skilsmisse

Flere medier har de seneste dage bragt nyheden om, at stjerneskuespilleren Al Pacino, 83, skulle skilles fra sin kone Noor Alfallah, 29.

Nyheden kom blot tre måneder efter, at parret har fået et barn sammen.

Men nu er forvirringen altså total. En talsmand for Al Pacino har nemlig fredag været ude og afvise, at der skulle være tale om, at de to er gået fra hinanden. Det skriver Daily Mail.

'De er sammen', har talspersonen udtalt til Daily Mail.

Nævnet intet om dokumenterne

Det er på trods af, at mediet The Blast torsdag kunne berette, at de var kommet i besiddelse af skilsmissebegæringen, som kom fra Noor Alfallah.

Derudover har flere internationale medier, herunder TMZ og Daily Mail selv, sidenhen rapporteret, at de har set retsdokumenterne, hvor det fremgår, at Noor Alfallah skulle have bedt om fuld forældremyndighed over parrets spædbarn.

I følge Daily Mail har talspersonen for Al Pacino ikke udtalt sig om, hvorfor Alfallah så har indgivet en skilsmissebegæring og søgt om fuld forældremyndighed.

Far til fire

Al Pacino og Noor Alfallah har været romantisk involverede siden april 2022.

6. juni i år kunne de så byde deres fælles søn velkommen, som fik navnet Roman Pacino.

Den 83-årige Hollywood-stjerne har i forvejen tre børn fra tidligere forhold. To med Beverly D'Angelo og et med Jan Tarrant.

Noor Alfallah havde ingen børn i forvejen. Hun har tidligere været kærester med The Rolling Stones-forsanger Mick Jagger.

