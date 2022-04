Trækker alt tilbage

- I går tog jeg en dum beslutning om at tweete noget information videre, som jeg havde fået.

Sådan indleder modeskribenten og influenceren Louis Pisano sin undskyldning, som han lagde på Instagram fredag aften.

Undskyldningen kommer i kølvandet på det rygte, som opstod, efter Louis Pisano offentligt beskyldte rapperen A$AP Rocky for at være Rihanna utro med skodesigneren Amina Muaddi.

Personer tæt på parret var hurtigt ude og afvise påstanden fuldstændig, ligesom Amina Muaddi også var til tasterne og proklamere, at påstanden var sladder og en 'ubegrunden løgn'.

Hvis rygtet havde vist sig at være sandt, ville der nok være ekstra drama, eftersom skodesigneren Amina Muaddi for nyligt både har haft samarbejde med Rihanna og A$AP Rocky. Foto: Ritzau Scanpix.

Accepterer mulige konsekvenser

Nu kryber influenceren Louis Pisano dog også til korset og erkender, at det var en forkert beslutning at dele sådanne rygter på hans sociale platform.

- Jeg vil ikke tale om mine kilder eller give andre skylden for den diskussion, som blev startet. For i sidste ende tog jeg beslutningen om at sende det tweet ud med mit navn, skriver Louis Pisano og fortsætter:

- Så jeg vil gerne undskylde for mine handlinger og mine hensynsløse tweets overfor alle de involverede parter. Jeg accepterer fuldt ud konsekvenserne af mine tweets, og den skade som de har vakt. Jeg har ingen undskyldning for det. Jeg har været viklet alt for meget ind i Twitter-drama.

Han slutter sin undskyldning af med at sige, at han vil tage noget tid væk fra Twitter for også at finde ud af, hvordan han kan bruge sine sociale medier til mere positivt arbejde.

Hverken Rihanna eller A$AP Rocky har kommenteret på rygterne, men internationale medier har i løbet af lørdagen bragt flere nye billeder af parret sammen.