Trækker stikket: - Det fungerer ikke

De syv medlemmer i det sydkoreanske K-Pop-fænomen BTS holder pause for at koncentrere sig om soloprojekter. En talsperson for bandet er ikke helt enig

Den sydkoreanske supergruppe BTS trækker stikket på ubestemt tid for at koncentrere sig om soloprojekter. Det fortæller de syv medlemmer i video, der blev offentliggjort tirsdag i forbindelse med bandets ni års fødselsdag.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet CNN.

BTS består af artisterne RM, Jin, V, J-Hope, Jimin, Jungkook og Suga.

- Vi holder pause nu, siger Suga i videoen.

- Problemet med K-Pop og hele idol-systemet er, at det ikke giver dig tid til at modne. Du skal blive ved med at producere musik og blive ved med at gøre noget. Og efter jeg står op om morgenen og får lagt makeup, er der ingen tid tilbage til vækst, siger RM.

- Tidligere kunne jeg godt balancere mellem at lave musik alene og promovere gruppen - det kan jeg ikke længere. Det er umuligt, det fungerer ikke. Jeg kan ikke lave ting med gruppen og så pludselig vende fokus mod mit eget arbejde.

- Jeg har brug for tid på egen hånd, siger RM.

BTS ved den amerikanske Grammy Awards i april. Nu holder bandet pause, selv om repræsentant for gruppen mener, der ikke er tale om en pause. Foto: Ritzau Scanpix

Under covid-19-nedlukningen har BTS udgivet hitsingler som 'Dynamite', 'Butter' og 'Permission to Dance', og 2021 blev et fuldstændig vanvittigt år for K-Pop-idolerne.

- Jeg tror, at 90 procent af vores fans ville heppe på os, uanset hvilken slags musik eller retning vi vælger.

- J-Hope har sagt det til mig før, at vi kunne fokusere på vores soloprojekter nu, og når vi samles igen som gruppe, vil synergien være som ingen anden, siger V i videoen.

Forvirring om udmelding

Efter pause-udmeldingen fra BTS har en talsperson for bandet set sig nødsaget til at præcisere overfor CNN.

'Bare lige for at være helt klar i spyttet, så er de ikke på pause, men vil på nuværende tidspunkt bruge tid på at udforske nogle soloprojekter og forblive aktive i forskellige former', udtaler personen til CNN.

