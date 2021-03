Trækker stikket: - Jeg ville slet ikke

Jennette McCurdy kommer aldrig til at arbejde som skuespiller igen og kalder sin karriere for 'pinlig'

Den kendte barnestjerne Jennette McCurdy, der er bedst kendt fra sin rolle i 'iCarly', har nu bekræftet, at hun dropper skuespillet og mener, at hendes karriere er direkte pinlig.

Det gør hun i sin podcast 'Empty inside', hvor hun taler med skuespilleren Anna Faris.

Her fortæller den tidligere barnestjerne, at hun altid fandt det meget kompliceret at arbejde som skuespiller.

Faktisk var det slet ikke noget, hun havde lyst til, men blev presset til af sin nu afdøde mor.

Presset af familien

Da moderen døde besluttede Jennette, at hun ville stoppe som skuespiller, og derfor kommer hun heller ikke til at medvirke i den nye sæson af 'iCarly'.

- Jeg stoppede for et par år siden, fordi jeg faktisk aldrig rigtig ville det. Min mor fik mig til det, da jeg var seks år, og da jeg var omkring 10-11 år, var jeg den eneste indtægtskilde for min familie.

Det økonomiske pres fra familien endte med at være motivationen for, at Jennette fortsatte med at spille skuespil.

- Der var et stort pres fra min familie, fordi vi ikke havde nogen penge, og det her var vejen ud af fattigdom. Og det tror jeg egentlig hjalp mig til at få en form for succes, fordi jeg tror ikke, jeg havde været så ambitiøs, hvis det ikke havde været for min familie.

Skamfuld over karriere

Før Jennette blev verdenskendt for rollen som Sam i 'iCarly' var hun med i småroller i 'Law and order', 'CSI', 'Malcolm in the middle' og 'Will and Grace'.

I podcasten fortæller skuespilleren også om, hvordan hun havde det med de roller, hun spillede gennem tiden.

- Jeg er så skamfuld over de roller, jeg har haft. Og jeg ved godt, at det er et svar, som mange ikke vil kunne lide. Men jeg hader min karriere på mange måde. Jeg føler mig slet ikke fuldendt af de roller, jeg har spiller, og det har været så pinligt. Jeg spillede med i de shows fra jeg var 13 til 21, og da jeg var 15, var jeg bare virkelig skamfuld.

Jennette McCurdy har tidligere lavet et show omkring, at hun var 'glad for' at moderen døde, fordi hun så kunne stoppe med at spille skuespil.

