Trækker stikket: - Skadeligt for mit mentale helbred

Efter seks ugers pause på Instagram vendte Tom Holland lørdag aften tilbage til det sociale medie - men kun for en kort stund.

Skuespilleren, der blandt andet er kendt for at spille Spider-Man i Marvel-universet, forklarer i den nye video, at det er helt bevidst, at han siden starten af juli ikke har delt noget med de 67,7 millioner personer, der ellers følger ham. Han har nemlig slettet appen.

- Jeg har taget en pause fra sociale medier på grund af mit mentale helbred, for jeg bliver overstimuleret og overvældet af at være på Instagram og Twitter. Jeg bliver fanget i en ond spiral, når jeg læser ting om mig selv online, og det er i sidste ende meget skadeligt for mit mentale helbred. Derfor har jeg besluttet mig for at tage et skridt tilbage og slette appen, siger han blandt andet i videoen, som du kan se herunder:

26-årige Holland brød for alvor igennem, da han fik rollen som Spider-Man i Marvel-universet. Her debuterede han i filmen 'Captain America: Civil War', men siden har han medvirket i en lang række andre Marvel-produktioner som superhelten.

Derudover havde han tidligere i år hovedrollen i filmatiseringen af 'Uncharted' - en film, der ikke imponerede Ekstra Bladets anmelder. Hans næste rolle er i Apple+-serien 'The Crowded Room', der optages netop nu.

Den britiske skuespiller er privat kærester med Spider-Man-kollegaen Zendaya, 25.

De to blev tvunget til at stå frem sammen i november sidste år, efter en række amerikanske medier publicerede billeder af de to, hvor de kyssede, efter der i længere tid havde været rygter om deres forhold.

- En af de dårlige sider ved at være kendt er, at man ikke længere har kontrol over sit privatliv, og et øjeblik, man tror er mellem to personer, der elsker hinanden, pludselig er et øjeblik, der bliver delt med hele verden, sagde han efterfølgende til GQ.

- Jeg har altid kæmpet for at holde mit privatliv privat, for jeg deler i forvejen så meget af mit liv med verden. Vi følte, at vores privatliv blev stjålet fra os, fortsatte han.